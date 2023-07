Encontro: retorno de Patrícia Poeta tem 'parceiras' e música gospel

Elogios

O primeiro programa de Patrícia Poeta após duas semanas de férias começou com elogios à Tati Machado e Valéria Almeida, que substituíram a apresentadora no período e ganharam a aprovação do público na web. "Estou muito feliz por duas amigas minhas, duas grandes parcerias do programa, antes até do próprio 'Encontro', já no tempo do 'É de Casa'. Tati e Valéria cuidaram muito bem desse programa. Queria agradecer, vocês são demais, menina. Como diz meu filho, orgulho de vocês [...] Vocês arrasaram", afirmou.