“A Grande Conquista” definiu a penúltima zona de risco da temporada neste domingo (16). Correm o risco de deixar o reality show na reta final Gyselle Soares, Natália Deodato, Sandra Melquiades e Thiago Servo. O participante menos votado será eliminado nesta segunda-feira (17), quando a última berlinda da edição também será definida.

Os eliminados da mansão retornaram ao confinamento para participar da prova que definiu o quarteto na zona de risco. Os últimos seis participantes do programa escolheram as duplas entre os colegas que já deixaram o jogo e precisaram do apoio deles ao cumprir tarefas no escuro, enquanto a dupla podia levar choques .

Alexandre Suita e Gabriel Roza retornaram empolgados das gravações da prova, na madrugada de domingo, mas o resultado oficial que consagrou a vitória dos participantes só foi revelado por Mariana Rios no programa ao vivo. Os dois celebraram a conquista entre pulos e gritos na atração.

Os três participantes que se salvarem da eliminação correm o risco de ocupar a última berlinda, que terá o resultado definido nesta terça-feira (18). Os eliminados voltam mais uma vez ao confinamento para uma festa na quarta-feira (19), enquanto a final está marcada para quinta-feira (17).





Quem merece ficar na reta final de “A Grande Conquista”? Gyselle, Natália, Sandra ou Servo? Vote na enquete do iG Gente!

