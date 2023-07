MC Guimê

O ex-BBB foi expulso do "BBB 23" após passar a mão no corpo de Dania Mendez, a deixando desconfortável. Ao sair da casa, ele foi indiciado pelo Ministério Público e é investigado pela Polícia Civil pelo crime de importunação sexual. Mas nada disso impediu que o funkeiro fosse convidado para o "Altas Horas", primeira aparição dele após a polêmica, para falar de como estava arrependido do feito e feliz com o perdão da esposa Lexa.