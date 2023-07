Reprodução/Globoplay - 16.07.2023 Rafa Kalimann disse que enfrentou depressão após comandar o programa 'Casa Kalimann'





Rafa Kalimann contou que entrou em depressão após comandar o programa "Casa Kalimann" na Globo. A influenciadora falou do impacto na saúde mental com a experiência "traumática", afirmando que "virou motivo de chacota" do público com a atração exibida em 2021.

A ex-BBB explicou que confiou na equipe do programa para passar pela vivência inédita como apresentadora. "O Casa foi desafiador. Tinham coisas que fazia e também não entendia, mas falava: 'Vou fazer porque a gente tem que ter a humildade de falar que essas pessoas sabem o que estão fazendo'. Tenho certeza que dei tudo o que pude, dedicação, disciplina, o que me cabia", disse ao podcast "PocCast".

"A condição que tinha de entregar naquele momento era aquela, dei o meu máximo. Então foi muito bom viver essa experiência, mas o pós-programa foi muito traumático. Eu 'buguei', entrei em depressão, foi muito ruim, porque virei motivo de chacota. Levei [toda a culpa] sozinha e doeu muito", complementou.





Kalimann ainda falou dos bastidores do convite para apresentar o programa, relatando que não sabia como ler teleprompter, conversar com o ponto eletrônico no ouvido e executar outras tarefas do cargo. "Tiveram uma reunião e eles apresentaram [o 'Casa Kalimann' e falaram:] 'Você vai apresentar'. Falei: 'Está bom. Sei [apresentar], não sei. Vou? Vou, porque não sou boba'.

"Acho assim, tem essa oportunidade na sua frente, você acha que isso vai te agregar de alguma maneira, vai te dar experiência. Se vai dar certo ou não, você só vai saber se fizer. Se tivesse recusado, teria me arrependido muito. Aprendi muito ali, descobri novos caminhos, conheci várias pessoas que são incríveis e me ajudam muito nesse processo [de se tornar atriz]", ponderou.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: