Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, emocionou os seguidores ao resgatar registros de uma visita em família ao set de "Duro de Matar". O casal e as filhas, Mabel e Evelyn, aparecem no vídeo de 2018, antes do protagonista da série de filmes ser diagnosticado com demência frontotemporal (DFT).

A modelo exibiu o mural em homenagem ao personagem John McClane e falou do "orgulho" da trajetória profissional de Bruce na atuação. "O que Bruce conseguiu realizar na carreira nunca passará despercebido por nós. Nós estamos tão orgulhosos dele", afirmou no Instagram, neste domingo (16).





"Em 2018, quando esses vídeos e fotos foram tirados, levamos Mabel e Evelyn ao estacionamento da Fox para espiar os arquivos e ver o mural gigantesco de seu pai. Este mural foi revelado na frente de Bruce em 2013 para comemorar o 25º aniversário de 'Duro de Matar'. Hoje marca o 35º aniversário de quando 'Duro de Matar' chegou às telas e o resto é história", declarou sobre a franquia de cinco filmes.

"Estou tão orgulhoso de Bruce. Eu o amo tanto", afirmou uma pessoa nos comentários da postagem. "Não se preocupe, todos nós temos memórias incríveis do incrível Bruce Willis", escreveu outra. "Bruce é um ícone", ressaltou mais uma.

"A quantidade de pessoas que se apaixonaram por seu marido incrível, desde o primeiro papel dele em 'A Gata e o Rato', é imensurável. Seu legado nunca será perdido por nenhum de nós que assiste, assiste novamente e de novo e de novo o trabalho incrível dele", expressou um fã. "Nós te amamos Bruce, obrigado por tornar nossas vidas melhores", comentou mais um.







Bruce Willis está aposentado desde 2022 e a família informou o diagnóstico de demência frontotemporal (DFT) no início deste ano. Antes disso, o ator lidou com dificuldades nas gravações de trabalhos. Na época, foi divulgado que ele sofria de afasia, distúrbio de linguagem ocorrido por conta de uma lesão cerebral que afeta a comunicação.

