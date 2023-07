Reprodução/Globo - 15.07.2023 Tony Ramos e Thati Lopes interpretam Antônio e Berenice em 'Terra e Paixão'





O capítulo desta sexta-feira (14) de "Terra e Paixão" divertiu os espectadores nas redes sociais. A cena entre Tony Ramos e Thati Lopes, em que Antônio La Selva entra no quarto de Berenice, foi elogiada pelo diálogo aprovado pelo autor Walcyr Carrasco.

O momento começa com Antônio espirrando por conta do perfume de Berenice. "Alergia a mim nunca vai ter, gato", afirmou a sobrinha-neta de Cândida (Susana Vieira). "Gato é demais, né?", rebateu o produtor rural, que ainda mostrou confusão enquanto a personagem de Lopes imitava um gato.





"É meu gato, sim. Sou a gatinha dele, que faz miau, miau, miau. Não me arranha, gatão peludinho, gostosinho. Mia para mim, gato?", pediu Berenice, ao passo que o protagonista responde com um miado antes de ir parar na cama. A interação repercutiu com elogios do público na web.

"Tony Ramos em uma cena que nenhum outro autor escreveria para ele. Obrigado por tudo, Walcyr", escreveu um perfil no Twitter. "Esse 'miau' de Tony Ramos foi impagável", reagiu outro. "Peludão, né? [risos]", brincou mais um. "Como explicar Walcyr? Isso é épico, isso é arte", elogiou uma pessoa. "Meu Deus, ri tanto dessa cena. A cara impagável do la selva. Que cena boa", pontuou outra.

Vivemos para ver Antônio La Selva bancando o GATÃO a pedido de Berenice!!! 🗣️😹 #TerraEPaixão pic.twitter.com/W0IXZKE3oY — gshow (@gshow) July 15, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: