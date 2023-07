Reprodução Jorge Aragão foi diagnosticado com câncer





Jorge Aragão foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin, tipo de câncer que começa no sistema linfático . A informação foi divulgada neste sábado (15) pela assessoria do cantor ao iG Gente e famosos enviaram recados de apoio ao artista nas redes sociais.

As mensagens de carinho se acumularam nos comentários do comunicado oficial sobre o diagnóstico, divulgado no Instagram de Aragão. "Já estamos em oração para que tudo dê certo, Mestre e Amigo", escreveu o cantor Thiaguinho. "Poeta, já estamos em oração. Tudo vai dar certo", afirmou o cantor Dudu Nobre. "Deus manda, Deus manda na hora que mais se precisa. Temos fé no Altíssimo que sua recuperação está próxima", declarou o cantor Péricles.





"Rei, estamos aqui em oração por você. Já deu certo", comentou a atriz Luana Xavier. "Deus está no controle, Rei", pontuou a cantora Jojo Todynho. Muita força, vamos juntos", declarou o jornalista Gustavo Villani. "Que os Deuses lhe abençoem e curem, poeta", expressou o humorista Yuri Marçal.





"Vai dar tudo certo, Mestre Jorge. Muito, muito axé para você. Que Obaluaê te cubra com suas palhas e lhe traga a cura física. Axé", disse o ex-BBB Fred Nicácio. "Vai ficar bem! Se cuida direitinho", afirmou a atriz Patricia Pillar. "Que os Deuses continuem lhe abençoando, Mestre", ressaltou a cantora Teresa Cristina.







