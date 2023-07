Reprodução/Globo - 15.07.2023 Felipe de Carolis acusou o autor Gilberto Braga de abuso sexual





Felipe de Carolis, conhecido por interpretar Sam em "Verdades Secretas", acusou o autor Gilberto Braga de abuso sexual. Nos stories do Instagram, o ator expôs supostas mensagens com assédio do autor da Globo nas redes sociais e relatou a denúncia que fez na emissora, antes de ser demitido da empresa.

"Quando você vai d*r para mim?", afirma a mensagem enviada pelo autor no Instagram em 2013. "Você errou o destinatário da sua mensagem", responde Felipe na interação. O ator ainda disse ter "quebrado um quadro na cabeça" de Gilberto como forma de defesa.

"O filho da p*ta continuou por mais cinco anos atrás de mim no Facebook. Com 19 anos, denunciei que o autor da novela tinha enfiado a mão na minha calça. Fui demitido no dia seguinte", continuou no relato. Carolis pontuou que não iria falar de "Verdades Secretas 2", porque "ainda há muitas dúvidas".





"Está chegando a hora de jogar a m*rda no ventilador de uma vez, para ver se meus colegas tomam coragem de fazer o mesmo que eu", escreveu. O ator também mencionou a emissora na postagem: "A TV Globo nada tem a ver com isso, mas sim as pessoas que trabalham/trabalhavam lá".

As acusações aconteceram enquanto Felipe de Carolis comentava a greve dos atores em Hollywood e a trajetória na atuação, marcada por outra denúncia. "Com 28 anos, denunciei um dos maiores esquemas de corrupção no teatro musical (do qual eu era sócio). O segurança da produtora me ameaçou com arma no coldre. Virou silêncio. Todo mundo sabe", expôs.

Gilberto Braga morreu em 2021, aos 75 anos, após enfrentar complicações decorrentes do Alzheimer. O autor ficou conhecido por novelas da Globo como "Escrava Isaura" (1976), "Dancin' Days" (1978), "Paraíso Tropical" (2007) e mais.

