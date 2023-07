Reprodução/Globo - 14.07.2023 Em 'Vai na Fé', Theo (Emílio Dantas) foi absolvido em julgamento por abuso de vulnerável





O capítulo desta quinta-feira (14) de "Vai na Fé" revoltou o público nas redes sociais, ao exibir a sentença de Theo (Emílio Dantas) no julgamento por abuso de vulnerável. O vilão foi absolvido no caso e internautas compararam a "injustiça" da novela com a realidade do cenário judicial fora da ficção.





"Considerando a ausência de provas materiais e acolhendo as provas testemunhais com seu devido peso, as dúvidas razoáveis levantadas pela defesa não foram sanadas. Assim, no mérito, a materialidade do crime de estupro de vulnerável não restou comprovada. In dubio pro reo. Absolvo Theo Camargo Bastos das acusações imputadas nesse processo", afirmou o juiz Fenerich (Paulo Reis) ao considerar Theo inocente.





"Injustiça até na ficção", afirmou um espectador no Twitter. "A ficção mostrando a realidade", ponderou outro. "Brasil, a novela infelizmente está apenas mostrando a realidade", avaliou mais um. "Essa é a justiça que temos no nosso país, e uma novela, mas é a mais pura realidade", expressou uma pessoa. "Só de pensar que injustiças assim acontecem o tempo todo dá uma raiva", ponderou outra.

Internautas ainda criticaram que Theo foi inocentado após a demora da novela para exibir o resultado do julgamento, esperando um final diferente para o vilão na trama. "Essa novela estava tão boa, mas não dá para esperar um vilão do tipo do Theo para sofrer só no último dia", opinou um espectador. "Agora estou pensando muito em como vai ser o final desse nojento", refletiu um espectador.

