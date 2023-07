Reprodução/Globo - 14.07.2023 Fernando Fernandes e Pipa em 'No Limite'





A nova temporada de "No Limite" estreia em 18 de julho na Globo e ganhou uma pré-estreia nesta quinta-feira (13). O "programa zero" exibiu as novidades da edição, apresentando os quinze participantes da edição comandada novamente por Fernando Fernandes.

Ao lado dos competidores das equipes Jenipapo e Urucum, o apresentador se jogou na experiência e apareceu comendo uma formiga durante as gravações na Amazônia. "Falaram que é gostoso. Crocante. Nunca imaginei que ia comer uma formiga", disse ao experimentar o inseto.





O programa também exibiu a dificuldade das refeições dos participantes, que apareceram comendo desde mandioca até fazendo um brinde com larvas. "A gente está escasso de alimentos, já não consigo nem lembrar se a gente comeu hoje de manhã", afirmou Paulo Vilhena, ator que integra o grupo de famosos no elenco ao lado de Carol Nakamura, Claudio Heinrich e Mônica Carvalho.







Nomes conhecidos entre o público também ganharam destaques nas prévias do reality exibidas na pré-estreia. Pipa, vice-campeã da primeira edição de "No Limite", apareceu protagonizando um dos barracos com os colegas. "Isso não pode mais ser silenciado com tiros. Não gente, eu não terminei", afirmou a competidora da temporada de 2000 em uma discussão dos programas gravados.

"Cheguei aqui por último, toda deslocada. Vou me defender até o final", disse Amanda, participante do grupo de anônimos, em outra confusão aos gritos. Já Carol também aparece gritando com os integrantes que não seria "manipulada".





Confira abaixo mais trechos já divulgados da nova temporada de "No Limite":

Essa conexão com a natureza tá demais, né? 💚 #NoLimite pic.twitter.com/F7jPFm30TS — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 14, 2023





As equipes serão divididas em duas: Jenipapo e Urucum! 👀🌿 #NoLimite pic.twitter.com/K2P4bj4VFd — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 14, 2023





Vai ser adrenalina pura, bbs! Estreia dia 18, após 'Terra e Paixão'. Não vai perder, né? 😎 #NoLimite pic.twitter.com/1oP8f2ZaK2 — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 14, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: