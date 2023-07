Reprodução/Globo - 13.07.2023 Débora Falabella e Tatá Werneck emocionaram público em 'Terra e Paixão'





Débora Falabella e Tatá Werneck emocionaram o público com uma cena em "Terra e Paixão", exibida no capítulo desta quarta-feira (12). O momento trouxe um diálogo entre as irmãs após Lucinda fugir de uma agressão do marido, Andrade, interpretado por Ângelo Antônio.

A situação de violência doméstica na novela de Walcyr Carrasco já comoveu os espectadores anteriormente, em casos em que Anely aparece tentando auxiliar a irmã diante das ações agressivas do cunhado. Na conversa recente, as irmãs aparecem emocionadas falando do assunto.







"Ele bateu em você?", questionou a personagem de Werneck. "Eu evitei, mas ele quase torceu meu pulso", respondeu a personagem de Falabella, antes das duas se abraçarem enquanto choravam. Internautas elogiaram a cena em publicações no Twitter.

"Que cena comovente da Lucinda e Anely. Tatá Werneck e Débora Falabella maravilhosas", afirmou uma pessoa. "Que cena forte. Que parceria incrível entre Débora Falabella e Tata Werneck", avaliou mais uma. "Anely dando apoio para Lucinda depois de mais uma agressão do Andrade. Tatá e Débora ótimas em cena", pontuou outra.

Veja abaixo as cenas da novela da Globo que repercutiram na web:









