Reprodução / Instagram / @virginia Virginia Fonseca cria 3° filho por IA e web suspeita de nova gravidez

A influencer Virginia Fonseca, de 24 anos, usou inteligência artificial para descobrir como o terceiro filho dela com o cantor Zé Felipe, de 25 anos, poderia ser. O casal já tem duas filhas, Maria Alice, de 2 anos e Maria Flor, de 8 meses.

Nas fotos postadas, é possível ver ela com um bebê no colo e outras duas imagens de como as crianças poderiam ser.

Mas os nomes sugeridos por Virginia, “Maria Antônia ou José Leonardo”, renderam comentários. “Maria Antônia não, por favor, Virginia”, disse uma seguidora. "Coitada, com esse nome, Maria Antônia, já vai nascer com 80 anos kkkkkk", brincou outra. “Meu Deus, mulher, Maria já é nome de velha, aí você me vem com Antônia junto, coitada dessa criança”, opinou mais uma.

Já outros seguidores suspeitaram que Virginia já está grávida novamente. "Quem aqui pra saber se ela está grávida?", perguntou uma. "Parabéns, sabia que tava grávida", comentou outra.

