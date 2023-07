Reprodução/Instagram - 13.07.2023 Jarbas Homem de Mello retornou aos palcos em peça do marido, Jarbas Homem de Mello





Claudia Raia retornou aos palcos nesta quarta-feira (13), em São Paulo, cinco meses após o nascimento de Luca. A atriz continuou fazendo aparições na televisão e postagens nas redes sociais desde o parto, mas a apresentação marcou o primeiro trabalho artístico deste período ao lado do primeiro filho com o marido, Jarbas Homem de Mello.

A volta aos palcos aconteceu no espetáculo musical do companheiro, em que Jarbas tem apresentado as músicas do grupo britânico Queen. O casal cantou músicas como "Love of My Life" e "I Was Born To Love You", esta última que está gravada nas alianças dos dois.





Raia escolheu para ocasião um vestido rosa com mangas bufantes e um decote nas pernas. Ela compôs o visual com um coque alto no cabelo e acessórios brilhantes.

A apresentação do casal também foi marcada por declarações de amor e um beijo no palco.

