Reprodução/20th Century Fox - 21.03.2023 Leonardo DiCaprio e Kate Winslet em 'Titanic'

Em entrevista para a “Rolling Stones”, Kate Winslet revelou que, durante as gravações de “Titanic”, ela adotou o hábito de às vezes fazer xixi no tanque de água onde filmavam as cenas.

"Sim, confesso que às vezes fazia xixi naquela água. Porque eu queria acertar. Você não queria ter que sair e ir ao banheiro, o que levaria meia hora com espartilhos e vestidos e todo esse tipo de coisa. Então, sim, eu fiz xixi. Quero dizer, é o mesmo com uma piscina - você realmente sabe o que há nela?", disse Winslet.

Reprodução James Cameron em Titanic com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet

Essa declaração aparentemente confirma os boatos de que James Cameron é um diretor difícil de se trabalhar e que ele chega a não permitir a ida do elenco ao banheiro.

E segundo o “Buzzfeed”, Leonardo DiCaprio também tinha o mesmo hábito no set. Kate e Leo teriam começado a fazer xixi no tanque nadando para lados opostos.

Durante as filmagens, Leo teria dito para Kate: "Querida, preciso fazer xixi".