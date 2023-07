Reprodução/Globo - 12.07.2023 Cauê Fabiano e Ju Massaoka substituiram Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Nesta segunda-feira (12), Ana Maria Braga não apresentou o "Mais Você", programa da TV Globo. A apresentadora foi substituída por Ju Massaoka e Cauê Fabiano.



"Ela acordou indisposta, com dor de garganta, ligou para cá e disse para eu tocar o barco", disse a jornalista, que explicou que contará com a ajuda de Cauê no ao vivo.

Em seguida, os jornalistas tranquilizaram os telespectadores e informaram que "daqui a pouco" Ana Maria está de volta.



Ana Maria acordou hoje indisposta e com dor de garganta. Então, Cauê Fabiano e Juju Massaoka estão na apresentação do "Mais Você" #MaisVocê

pic.twitter.com/l1ONORmPZU — Brenno De Moura  (@mbrenno_) July 12, 2023













+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente