Reprodução Twitter - 12.07.2023 Deborah Secco no "Que História É Essa Porchat?", do GNT

Prestes a estrear como uma das sete protagonistas da releitura de “Elas por Elas”, Deborah Secco participou, na última terça-feira (11), do programa “Que História É Essa, Porchat?”, do canal GNT, e explicou que teve uma alimentação rígida para vivenciar uma personagem com HIV (vírus da imunodeficiência humana) no filme “Boa Sorte”.



Durante a preparação de elenco, ela e a equipe chegaram na conclusão de que ela precisaria emagrecer. Por isso, Deborah explicou que queria ficar “visivelmente à beira da morte” para ter “muita vida interna”. O planejamento inicial era perder 15 quilos, mas ela acabou eliminando 16 quilos.



O emagrecimento, no entanto, ocorreu de forma muito rápida para a quantidade de peso perdida. De acordo com a atriz, ela perdeu os dez primeiros quilos em três semanas, e o restante ao decorrer das gravações.



Para chegar nesse resultado, Secco afirmou ingerir apenas suco verde e mamão. Além disso, a artista destacou que, ao decorrer da preparação para a personagem, ela também conciliava a alimentação restritiva com exercícios intensos na academia.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente