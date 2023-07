Reprodução/Globo - 03.07.2023 Tati Machado e Valéria Almeida apresentam o 'Encontro' durante férias de Patrícia Poeta





Tati Machado e Valéria Almeida estrearam na apresentação do "Encontro" entre muitos elogios nesta segunda-feira (3). A dupla assume o comando do programa durante as duas primeiras semanas do mês, enquanto Patrícia Poeta está de férias, e após o anúncio da saída de Manoel Soares da Globo.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

A primeira atração comandada por Tati e Valéria rendeu comparações com a apresentação de Patrícia, com espectadores apontando que a nova dinâmica deixou o programa matinal "mais leve". As reações positivas nas redes sociais aconteceram entre pedidos para que as apresentadoras continuem comandando o "Encontro".





"Para mim, deixava essa dupla apresentando o 'Encontro' definitivamente. Muito mais leve", opinou uma pessoa no Twitter. "O 'Encontro' já está mais agradável, clima leve, astral lá em cima. Estou gostando", elogiou outra. "O 'Encontro' de hoje está tão leve, gostoso e natural. Eu daria outro programa para a Poeta e deixaria a Tati e a Valéria apresentando. Depois de muito tempo, estou hoje com vontade de acompanhar do começo ao fim", pontuou mais uma.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

O público também mencionou a boa relação entre Machado e Almeida, ressaltando a diferença em relação aos atritos constantes entre Poeta e Soares no programa. "Como é bom assistir ao programa leve e sem medo de rolar algum constrangimento entre os apresentadores", comentou um internauta. "É bem nítido que existe sintonia e parceria entre Tati e Valéria, uma joga a bola para outra a todo tempo", observou outro.



Tati Machado e Valéria estão incríveis na apresentação do #Encontro a @tvglobo deveria deixar as duas sempre! 👏👏👏👏👏👏👏👏👏 — Sueli Simões🌵🐛🌻🇧🇷🚩🚩 (@SueSimoes) July 3, 2023





putz, a Tati e a Valéria apresentando o Encontro é outro mood, muito mais leve, as duas são talentosas e divertidas pic.twitter.com/BF7jiHoud6 — Renan Guerra (@_renanguerra) July 3, 2023





Impressionante como o #Encontro está mais leve com a Tati Machado e Valéria Almeida. Por mim elas se mantinham sempre no programa. — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) July 3, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.