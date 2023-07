Reprodução/Globo - 03.07.2023 Maria José Sarno, ex-repórter da Globo, morreu aos 63 anos





Maria José Sarno, ex-repórter da Globo, morreu aos 63 anos, na manhã deste domingo (2). A informação foi confirmada pela emissora nesta segunda-feira (3). A morte aconteceu após uma longa luta da jornalista contra um câncer.

Maria estava internada no Hospital AC Camargo, em São Paulo, em cuidados paliativos devido ao câncer. O sepultamento acontece no Cemitério Congonhas, a partir das 10h desta segunda-feira.





Também formada em psicologia, a jornalista trabalhou por quase 30 anos na Globo. Ela iniciou a trajetória como repórter nos anos 1980 e ainda atuou como editora de texto e editora-executiva ao longo do período na empresa.

Ex-colegas de Maria José Sarno no canal lamentaram a morte da jornalista. "A nossa querida Zezé nos deixou, sem antes pavimentar um caminho inteiro de generosidade, exemplo de força, referência de profissão. Foi um privilégio te conhecer e trabalhar com você. Segue em paz, querida", afirmou Zelda Mello no Instagram.



"Nossa querida colega Zezé, que reinventou a vida ensinando o melhor jornalismo para as novas gerações. Como se fosse pouco tudo o que fez e ensinou ainda foi estudar psicologia na maturidade para ajudar ainda mais gente. Lutou bravamente contra os males do corpo e descansou deixando muitos amigos e muitas histórias", declarou Graziela Azevedo.





