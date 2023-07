Vanessa Bumbeers/Helena Yoshioka/Netflix - 03.07.2023 Valmir Reis levou invertida de Camila Queiroz em reencontro do 'Casamento às Cegas 3'





Valmir Reis levou uma invertida de Camila Queiroz no reencontro de "Casamento às Cegas", transmitido ao vivo neste domingo (2). A apresentadora rebateu a declaração do participante sobre os objetivos no reality show, após ele expressar incerteza sobre a vontade de se casar no programa de casais da Netflix.

Ao falar do fim do relacionamento com Karen Bacic, após duas semanas de casamento, o diretor comercial explicou as motivações para participar da terceira temporada da atração. "Assumo que não entrei 'vou entrar para casar', entrei para viver a experiência", declarou.





Queiroz deu a invertida em Valmir ao citar a proposta do reality. "A gente tem muitas dúvidas e perguntas ainda, mas inclusive, 'Casamento às Cegas' é para casar, viu Valmir?", declarou a apresentadora. "O próprio nome já diz e a gente sabe disso", complementou Klebber Toledo, apresentador e marido da atriz.

Além da declaração gerar aplausos da plateia, espectadores também aprovaram a postura de Camila na ocasião. "A maravilhosa patada que a Camila Queiroz deu no Valmir, mostrando claramente que ele só queria fama desde o início. Obrigado por isso, lenda", afirmou uma pessoa no Twitter. "Camila Queiroz sendo necessária", pontou outra.





Eu precisava filmar a maravilhosa patada que a Camila Queiroz deu no Valmir, mostrando claramente que ele só queria fama desde o início!



OBRIGADO POR ISSO LENDA! #CasamentoAsCegas3 #CasamentoAsCegasBrasil pic.twitter.com/Z8CIRIo1I8 — Henrique (@Henrysouzah) July 3, 2023





