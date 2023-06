Reprodução/Instagram - 27.06.2023 Compadre Washington passou mal em show do É o Tchan

A equipe de Compadre Washington postou uma atualização sobre o estado do cantor.

Na publicação feita no Instagram, a equipe informa que apesar de continuar internado, Compadre Washington está lúcido, com a pressão arterial estabilizada e seu estado de saúde é estável.

"O Hospital Mater Dei acabou de emitir o boletim médico atualizado sobre o estado de saúde do cantor Compadre Washington, da banda É o Tchan, que deu entrada na UTI no início da manhã de hoje, com crise hipertensiva. O artista encontra-se clinicamente estável, com a pressão arterial estabilizada, lúcido e segue de repouso sem previsão de alta hospitalar, no momento.", diz a nota.

Confira a publicação na íntegra