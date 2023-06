Reprodução/Instagram - 27.06.2023 MC Cabelinho e Azzy, de 'Vai na Fé', se envolveram em susto no trânsito





Azzy, intérprete de Ivy em "Vai na Fé", afirmou que quase foi atropelada por MC Cabelinho nesta segunda-feira (26). O cantor, que vive Hugo na novela, dirigia um carro e a atriz estava em uma moto próxima ao veículo do colega de elenco no momento.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Quase me atropelou, falo mesmo", afirmou Azzy, nos stories do Instagram. A artista mostrava Cabelinho no carro ao lado e o funkeiro justificou que tinha "acabado de acordar", enquanto a atriz relatava o susto no trânsito.





Azzy também comentou a situação em uma postagem no Twitter. "Um carro muito voado quase me jogou para o alto. Sinal fechou, o carro parou do lado. Ronquei, né. O vidro abre e era o 'Little Hair' [risos]", declarou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Um carro muito voado quase me jogou pro alto

sinal fechou, o carro parou do lado… ronquei né… 🤬

o vidro abre e era o Little hair kkkkkkkk — LOVEZY 💿💔 (@Azzyoficixl) June 26, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.