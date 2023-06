Reprodução/Instagram - 08.06.2023 Gkay falou de procedimentos estéticos que já realizou





Conhecida por reverter procedimentos estéticos no rosto, Gkay assumiu que sofria de distorção de imagem na época em que realizava as intervenções no rosto. A influenciadora afirmou que já retirou três litros de ácido hialurônico desde então e reconheceu que não teria feito alguns dos procedimentos.



"Tinha um pouco de distorção de imagem [...] Lábio carnudo é uma coisa, salsicha é outra", afirmou ao programa de YouTube "De Frente com Blogueirinha". Gkay comentou como teve uma reação diferente da esperada ao reverter as intervenções.





"Achei que ia ficar com a autoestima mais baixa, mas foi o contrário. Me sinto muito melhor hoje. Inclusive, não teria feito muitos procedimentos que fiz. Às vezes gente perde a mão mesmo nisso, nessa coisa de sempre buscar o melhor e se comparar", complementou.

A influenciadora ainda explicou que se comparou com personalidades famosas, como integrantes da família Kardashian, mas busca não se comparar com outras pessoas atualmente. "É legal a gente fazer nosso trabalho e a pessoa gostar do que a gente faz, não do que o outro está fazendo e a gente está copiando", pontuou.

