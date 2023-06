Reprodução/Instagram - 27.06.2023 Gilberto Gil completou 81 anos e ganhou festa com Ivete Sangalo, Preta Gil e mais famosos





Gilberto Gil completou 81 anos nesta segunda-feira (26) e ganhou uma festa especial em Salvador, na Bahia. A comemoração foi marcada pela presença de familiares do aniversariante, como a filha Preta Gil, e outros famosos, como Ivete Sangalo e o marido, Daniel Cady.

Flora Gil, esposa do cantor, foi filmada cantando parabéns para o companheiro ao redor de mais parentes, como Nara Gil, filha de Gilberto, e Fran Gil, filho de Preta com o ator Otávio Müller. A dançarina e influenciadora Lore Improta também estava presente e registrou o momento com uma foto nas redes sociais.





"Vida longa, saúde e muito amor, Gilberto Gil. Noite mais do que especial", escreveu Improta. A foto traz a influenciadora ao lado do aniversariante, Preta e Ivete. Confira:





A presença de Preta Gil marcou a primeira ida da cantora à Salvador em cerca de seis meses. A cantora relatou que nunca ficou tanto tempo afastada da cidade, mas demorou a retornar por conta do tratamento contra o câncer no intestino.

"Isso é inédito na minha vida. Primeira vez que fiquei mais de seis meses sem vir a Salvador. Estou realmente feliz, emocionada. Minha terra, minha raiz", afirmou no Instagram a artista, que também voltou a realizar shows com os familiares .

