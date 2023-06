Reprodução/Globo - 26.06.2023 Carla Diaz, Rafa Kalimann e Priscila Fantin estão na final do 'Dança dos Famosos' de 2023





O "Dança dos Famosos" deste domingo (25) definiu a final da temporada de 2023, que acontecerá no próximo "Domingão com Huck". Com a eliminação de Bruno Cabrerizo, ocuparam as três vagas de finalistas Carla Diaz, Rafa Kalimann e Priscila Fantin.

Rafa e Carla, participantes das edições de 2020 e 2021 do "BBB", ficaram entre os assuntos mais comentados no Twitter, diante dos elogios às apresentações de dança contemporânea. A influenciadora dançou "Essa eu fiz pro nosso amor", de Jão, embaixo de uma estrutura suspensa, enquanto a atriz exibiu a coreografia de "A boba fui eu", de Ludmilla.





"O quanto a Rafa evoluiu, é de arrepiar. Que dança linda. Merecidíssima a vaga na final", comentou uma pessoa na rede social. "A Rafa está arrasando muito", pontuou outra. "Estou impactada com esse nível de atuação da Carla, tudo o que ela se propõe a fazer ela executa com muita maestria", escreveu um usuário. "Carla entregou absolutamente tudo, definitivamente merece ser a campeã", opinou mais um.









Já Priscila reuniu menos comentários no Twitter em relação às outras finalistas, mas internautas celebraram a chegada de uma "injustiçada" da competição na final. A atriz fez uma apresentação ao som de "Amarelo, azul e branco", do duo Anavitória.

"Acho a Priscila muito injustiçada no 'Dança, desde o início ela entrega coreografias muito boas e os jurados dão notas baixíssimas ou procuram defeitos que não existem", comentou um espectador. "Receber 9.7 do Zebrinha foi de matar", avaliou outro, mencionando a nota mais baixa do jurado em relação às outras avaliações.

"Toda dança que vejo, ela e Carla são as melhores, porém ela [Priscila] é sempre injustiçada", escreveu mais um. "Simplesmente maravilhosos. Merecem a final", celebrou outra pessoa. Confira abaixo a apresentação de Fantin e a de Bruno, eliminado na semifinal.

Amarelo, azul e branco! Priscila Fantin e Rolon Ho na pista do #Domingão . #DançadosFamosos pic.twitter.com/9Q8G7IMlvZ — Domingão com Huck (@domingao) June 25, 2023





🚨 URGENTE! Bruno Cabrerizo e Juliana Paiva se beijam na pista do #Domingão . #DançadosFamosos pic.twitter.com/7Tm0uavCfU — Domingão com Huck (@domingao) June 25, 2023





