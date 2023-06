Herança de Gugu: filhas se pronunciam e Thiago briga com Rose Miriam

Thiago Salvático

O chef de cozinha que diz ter vivido um relacionamento de nove anos com Gugu também se pronunciou ao "Fantástico" sobre a luta para reconhecer a união estável com o apresentador. Salvático foi aos tribunais para tentar provar a relação, teve o pedido negado em primeira instância e recorreu, diante da exigência de provas. Se fosse reconhecido, Thiago ficaria com metade dos bens do período em que ficou com Liberato, de 2011 a 2019, quando o apresentador morreu.