Reprodução / Instagram Ingrid Guimarães se declara para Ritchie

No Domingão do Huck desta semana, Ingrid Guimarães contou ser fã de longa data de Ritchie e ainda revelou crush no cantor. Ritchie esteve no programa para comemorar os 40 anos da música “Menina Veneno”.

“Você foi meu primeiro crush! Eu tô chocada que hoje você está aqui, porque nunca te vi. Sempre te amei. Quando tinha 12 anos, em Goiânia, eu pedi pra minha mãe de presente de aniversário pra ir ao show no Estádio Serra Dourada.”, falou a atriz.

"Outra coisa que eu fico chocada no Ritchie que é toda vida gato", declarou Ingrid.

O cantor surpreendeu Ingrid quando falou que a admiração era recíproca: “Eu já te vi em um aeroporto em São Paulo e tive tanta vergonha de falar com você, porque eu era muito seu fã.”