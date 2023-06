Reprodução/ Twitter Neymar e Bruna Biancardi surgem em clima de romance após traição

No último sábado (24), aconteceu o chá revelação do bebê de Neymar e Bruna Biancardi. A festa, que revelou que o casal espera uma menina, contou com um momento romântico entre o jogador e a influencer.

Neymar começou a cantar "Quando Você Passa", de Sandy & Junior, para a influencer, que completou a música. Os dois trocaram carinhos e olhares durante a declaração. O momento romântico acontece dias após o jogador trair Bruna.

FAMOSOS: Neymar e Bruna Biancardi cantam música de Sandy e Júnior em clima de romance. pic.twitter.com/hO7AuCJCIX — tudo sobre os famosos (@tudsobreosfamos) June 25, 2023





Após boatos informarem que Neymar ficou com a influencer Fernanda Campos um dia antes do Dia Dos Namorados, o atleta postou um pedido de desculpas à namorada confirmando a infidelidade.

