"A Grande Conquista" contou com uma nova dinâmica da discórdia neste domingo (25) e Alexandre Suita chamou atenção do público ao elencar uma estátua como a "principal aliada" no jogo. A declaração fazia menção a um item decorativo da mansão, apelidado de Alfred pelos confinados, e o cunhado de Gusttavo Lima foi criticado pela fala.

"Falo sozinho ou, com muita frequência, falo com Alfred, o meu principal aliado", afirmou o irmão de Andressa Suita, ao ser colocado como "domador" por Giulia Garcia. Espectadores afirmaram que o empresário estaria imitando a postura de Kleber Bambam, participante do "BBB 1" que se destacou ao inventar uma boneca com objetos do reality e a chamar de Maria Eugênia.





"Nunca será Kleber Bambam", afirmou uma pessoa no Twitter. "Ele acha que é o Bambam, não é possível [risos]", escreveu outra. "Avisa ele que personagem com boneco foi lá no 'BBB 1'", comentou mais uma. "Está querendo copiar a Maria Eugênia?", propôs outra.

A declaração também reuniu críticas ao posicionamento de Alexandre no reality da Record, de internautas à participantes. "O ranço vai e volta [...] Você se esconde muito atrás de uma comida, uma academia e um Alfred", disse Gyselle Soares na dinâmica. "Nossa, que preguiça", opinou um usuário na rede social. "Um dos piores participantes", avaliou mais um.

suita disse que o principal aliado dele no jogo é o alfred a (estátua). #AGrandeConquista pic.twitter.com/wWrIKGIkHv — adrielle 🌸 (@adrielletuitta) June 26, 2023









