Reprodução/Instagram - 26.06.2023 Cantora Brisa Star, de 15 anos, sofreu acidente de ônibus





Brisa Star, cantora de 15 anos, sofreu um acidente de ônibus enquanto voltava de um show com a equipe e familiares na noite deste domingo (25). O caso ocorreu em uma rodovia de Ipaumirim, no interior do Ceará, e o veículo caiu em uma ribanceira.

A assessoria da artista se pronunciou sobre o estado de saúde da jovem, conhecida como "Fadinha do Piseiro". "No momento ela se encontra bem, em observação e seu estado de saúde é estável", afirmou a nota, que também menciona outros feridos no acidente, ao total 15 pessoas.





"Alguns integrantes da banda foram transferidos para melhor acompanhamento. Todos eles estão sendo acompanhados por equipe médica. Agradecemos todas as mensagens recebidas de carinho e solidariedade, pedimos orações pela recuperação de todos", complementou o comunicado.

A equipe de Brisa falou mais do caso à Globo, informando que o motorista e uma backing vocal se encontram em um estado mais grave que outros envolvidos no acidente, mas estão estáveis. A cantora também gravou um vídeo para tranquilizar os fãs e contar mais detalhes do ocorrido.

"Graças a Deus estou bem [...] Estou indo para Fortaleza fazer exames, porque bati as pernas e estou andando com um pouco de ajuda, mas graças a Deus estamos bem, meus pais também [...] Foi um susto muito grande, estava chovendo e um ônibus se descontrolou e foi bem assustador, fiquei bem traumatizada, mas agora estou bem", declarou.



