Reprodução/Globo - 23.06.2023 Tati Machado é casada com o cineasta Bruno Monteiro há doze anos





Tati Machado ganhou uma surpresa no "Encontro com Patrícia Poeta" desta sexta-feira (23), que seguiu a temática de festa junina nas vésperas do dia de São João. A repórter comandava a barraca do beijo no estúdio da Globo e foi surpreendida com a chegada do marido, o cineasta Bruno Monteiro.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

A apresentadora deixou Tati sem palavras ao sugerir que a colega deveria beijar alguém na barraca. "Não vai rolar beijo nessa barraca? A barraca é tua, não é plateia, tinha que rolar um beijo. Não vai rolar beijo? Mas não pode ser técnico. Deixa eu ver se acho um pretendente para você", afirmou Patrícia, enquanto a repórter demonstrava confusão com a situação e dizia ser casada.





Bruno, então, entrou no estúdio e fez a esposa cair na risada. Os dois deram um beijão ao vivo e Machado comentou: "Você veio. Está com a boca toda vermelha. Estava achando que era a Patrícia anunciando que estava namorando. Meu mozão. Amei, tchau gente, beijo".





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias nos iG Gente !

Tati Machado e Bruno Monteiro são casados há doze anos e a repórter se declarou recentemente ao companheiro no Dia dos Namorados. "Parece que você sempre esteve comigo. É como se não tivesse existido um 'antes' de você, sabe? Depois de doze anos comemorando esse dia 12/06, a única certeza que tenho é que amo a vida que soubemos dividir até aqui. Amo a gente, nossa história, nossas batalhas", escreveu na época.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: