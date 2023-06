Mais famosos e prêmios

Outras celebridades marcaram presença no evento, como Deborah Secco, Patrícia Poeta, Seu Jorge, Luciana Gimenez, Celso Portiolli, entre outras. Famosos também contribuíram para a arrecadação beneficente com experiências como um churrasco com um pocket show de César Menotti e Fabiano (R$ 240 mil), uma partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa dele (R$ 700 mil) e uma vivência VIP no Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro com Sabrina Sato (R$ 100 mil).