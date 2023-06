Reprodução/Globo - 22.06.2023 Jean Paulo Campos e Mel Maia interpretam Yuri e Guiga em 'Vai na Fé'





"Vai na Fé" trouxe uma referência à "Carrossel" no capítulo desta quarta-feira (21). Em uma cena com Jean Paulo Campos, intérprete de Cirilo na novela do SBT, a expressão "tchubirabidau" foi usada por Kate, mencionando a parte presente na música do personagem infantil, "Pera aí".

"Gente, fico chocada com essa galerinha acelerada do Icaes. Até esse menino com cara de neném, que mal mandou o outro bofe para gringa, já está de 'tchubirabidau' com a Guiga, formando família e tudo", disse a personagem de Clara Moneke.





Kate falou a expressão enquanto comentava a live em que Yuri, personagem de Jean Paulo, e Guiga, interpretada por Mel Maia, anunciavam a gravidez - enquanto a estudante finge estar grávida. A referência à novela do SBT empolgou os espectadores nas redes sociais.

"A Kate falando que o Yuri está de 'tchubirabidau' com a Guiga, meu Deus, estou passando mal com essa referência [risos]", afirmou uma pessoa no Twitter. "Amei demais, essa referência me pegou de jeito. Por isso amo demais essa novela", declarou outra. "Não adianta, Cirilo sempre será famoso", brincou mais uma.

Não adianta Cirilo sempre será famoso pic.twitter.com/8hvuMX0qBO — GΔBRIΣL 🐝🪩 (@eu_gabrielsousa) June 21, 2023





