'Pantanal'

Em Pantanal, exibido em 1999 e no remake de 2022, a personagem Maria Bruaca, interpretada por Ângela Leal na primeira versão e por Isabel Teixeira na segunda, sofria abuso moral e físico do marido Tenório. A personagem consegue se livrar do vilão, que morre no final, e se relaciona com o peão Alcides.