Luis Lobianco enxerga Vitinho como um personagem “coringa” em “Vai na Fé”, já que consegue trabalhar com “Shakespeare, funk e louvor em um só capítulo”. A experiência marca o segundo trabalho do ator em novelas da Globo, após atuar em “Segundo Sol” (2018). Conhecido por projetos de humor, o carioca relata que gostaria de retornar ao formato após “passar pela escola do diretor Dennis Carvalho”, mas cita Renata Sorrah como um motivo crucial para ter aceito o papel.

“Quando chegou o convite da Rosane Svartman [autora] e do Paulo Silvestrini [diretor], eu vibrei, porque é um personagem muito rico. E a dupla com a Renata Sorrah foi um fator decisivo para mim na hora de escolher. Foi uma das primeiras coisas que me falaram: ‘Você vai fazer uma dupla com a Renata, vocês vão gravar muito juntos’. Aí foi irrecusável, estava certo. Agora há um tempo no ar, tenho certeza que minha intuição me falou que deveria estar nesse projeto”, diz ao iG Gente.

Atuando como empresário de Lui Lorenzo (José Loreto) ao lado de Wilma (Sorrah), o intérprete de Vitinho descreve como “emocionante” a oportunidade de trabalhar com uma atriz consagrada da televisão brasileira. “Me faz pensar que devo estar fazendo alguma coisa certa da minha vida, porque ela é um ícone, uma referência. A Renata faz parte de um imaginário do bom artista brasileiro, do artista que temos orgulho. É uma mulher com repertório imenso, ela faz o que ela quer”, destaca.

“Vale muito mais do que currículo, do que prêmio ou qualquer coisa. Essa experiência do dia a dia com ela é uma marca que vou carregar em todos os trabalhos que fizer daqui para frente para sempre”, completa. Além da admiração por contracenar com Sorrah, Luis também elogia a postura da atriz nos bastidores: “É uma pessoa maravilhosa, generosa, que presta atenção em todo mundo e vai trabalhar com muito bom humor”.





Entre os aprendizados que já teve nos mais de 100 capítulos ao lado de Renata, Lobianco entrega a admiração pelo fato de ela se posicionar em um “lugar de aprendiz o tempo todo”. “Ela não se coloca numa posição de que está ensinando, muito pelo contrário. É muito inteligente, quer se igualar ali naquele ambiente, por mais que ela seja a pessoa que ela é, gigante”, expressa.

Luis Lobianco expõe que não só ele busca aprender com Renata Sorrah, como também a atriz quer ouvir opiniões dele. “Ela me pede muito conselho e eu peço muito conselho para ela. Acho que ela faz isso, inclusive, para eu ficar muito à vontade para pedir meus conselhos a ela”, analisa. Além das sugestões para Vitinho, o ator também observa um pedido recorrente no elenco para a atriz compartilhar a vivência de interpretar uma vilã.





“As pessoas perguntam muito para ela como fazer um vilão. Ela fala: ‘Faça com humor, coloque sempre o humor’. O humor pode ser muita coisa, é a piada também. Mas quando você coloca humor, você coloca humanidade na coisa. E a Renata faz tudo sempre com muito humor, por isso os personagens dela são muito humanos, muito inteiros”, propõe.

Lobianco ainda vê o humor como algo recorrente entre as trocas em “Vai na Fé”, o que já motivou o improviso em cenas que acabaram entrando na edição final dos capítulos. “Improvisar não é porque não sabemos, é o contrário. Sabemos tanto o texto que podemos contribuir em um ‘take’ depois, ou antes. Minhas cenas com Loreto e Renata são criações nossas, são momentos de descontração que a gente deixa rolar, o diretor não corta a câmera e muitas vezes vai ao ar”, conta.

O ator não havia trabalhado com José Loreto antes da novela, mas reforça que “se diverte muito” e isso acaba transparecendo na ficção. “Fiz uma cena em que ele está compondo na sala de ensaio, me mostra uma música nova e vou dar um conselho. Na hora, improvisei esse conselho cantado, com a melodia do Lulu Santos. A diretora adorou na hora, não cortou e a cena virou isso, foi tudo para o ar. Foi ótimo, amamos fazer”, exemplifica.





Luis reconhece como a intimidade com o intérprete de Lui fora das câmeras foi potencializada pela preparação de elenco com Cris Moura, a quem ele credita o sucesso do projeto. “Passamos muito tempo juntos e acredito que essa é a grande força da novela, as relações que criamos [...] Ficamos amigos de verdade, a ponto do Loreto me mandar uma corretora para me mostrar uma casa lá no condomínio dele, que ele queria que eu fosse vizinho dele. Fui olhar, porque eu estava procurando, e quase rolou”, comenta.

Diante da cumplicidade dos atores, a leveza da produção acaba reunindo elogios de espectadores nas redes sociais e o ator diz ter criado uma conta apenas para ler os comentários. “Sou um ‘voyeur’ de Twitter, tenho uma conta anônima só para ler as coisas sobre a novela, a repercussão. Fico muito ligado assim nos comentários, termos e palavras que estão sendo faladas ali. De vez em quando, jogo uma coisinha e vejo que o Twitter responde imediatamente, porque faz uma conexão também com esse público da rede social, temos esse espaço. Mas com muito respeito a criação dos autores e o que a gente recebe no set”, pondera.



