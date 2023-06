Novo nome na berlinda

As parabenizações após a saída da ex-paquita não foram suficientes para Bruno escapar do alvo da campeã da prova da virada. A ex-BBB justificou que o escolheu pela berlinda após assistir ao vídeo escolhido pelo público, em que o ex-A Fazenda criticava Ana Paula. Tálamo lamentou que o "cadeado foi fechado" mais uma vez no grupo dele, já que a disputa da vez traz três aliados do jogo.