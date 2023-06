Reprodução/Record - 22.06.2023 Bruno Tálamo, Gyselle Soares e Thiago Servo estão na zona de risco de 'A Grande Conquista'





Uma nova zona de risco foi formada nesta quarta-feira (21) em "A Grande Conquista". Disputam pela permanência no programa da Record Bruno Tálamo, Gyselle Soares e Thiago Servo. O resultado da berlinda será divulgado no programa ao vivo desta quinta-feira (22).

Gyselle e Thiago já estavam na zona de risco original, formada com Natália Deodato e Ana Paula Almeida na última terça-feira (20). A ex-paquita acabou sendo eliminada do programa, com 5,96% dos votos do público.





O trio restante da berlinda disputou a prova da virada e a ex-BBB teve um melhor desempenho, trocando de lugar na zona com Bruno. A ação de Deodato colocou três aliados em uma disputa do público sobre quem merece continuar no jogo.

Quem deve ficar em "A Grande Conquista"? Tálamo, Soares ou Servo? Vote abaixo na enquete do iG Gente:

Bruno Tálamo, Gyselle Soares e Thiago Servo estão na #ZonaDeRisco ; quem deve continuar em #AGrandeConquista ? Vote! — iG Gente (@iggente) June 22, 2023





