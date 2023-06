Sempre se machuca perto do Carnaval

Em fevereiro de 2019, enquanto se encontrava em fase de recuperação de uma lesão no pé direito, Neymar decidiu aproveitar o período de folga no PSG para participar do Carnaval no Brasil ao lado de Anitta. No entanto, a decisão não foi bem recebida pela imprensa francesa e por torcedores do clube parisiense.