Reprodução/ Globo Clara e Helena terão beijo mostrado em 'Vai Na Fé'

Depois de cortar cinco beijos homoafetivos da novela "Vai Na Fé", a Globo anunciou a exibição de uma beijo entre Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman). A troca de carinho vai acontecer após uma sessão de fotos da modelo.



Clara é chamada para um trabalho como modelo. Na sessão, que tem como objetivo beleza atemporal da mulher, a personagem passará por alguns problemas.



Primeiro, a modelo vai ficar travada na sessão de fotos. Helena, então, ajudará a namorada. “Presta atenção. Eu vou ficar atrás da câmera e você olha para mim. Vai dar certo”, diz a personal.



+Fique por dentro do mundo dos famosos no iG Gente!



Mas, mesmo com o sucesso da sessão de fotos, Clara irá ficar chateada ao saber do valor do cachê. “Beleza não vai pagar as contas. O cachê era baixo, não dá pra pagar nem o condomínio. Achei que ia conseguir me sustentar como modelo, que boba eu sou”, lamenta ela.



Helena vai acolher Clara e dar um super beijo nela. “Nada que é fácil vale a pena. Te conquistar, por exemplo, foi bem difícil. E eu faria tudo de novo", diz a personal antes do esperado beijo.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente