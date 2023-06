Não acabou...

Em 6 de junho, telespectadores afirmaram que a Globo cortou mais um beijo. Dessa vez, em uma despedida de Helena e Clara, onde a personal colocas as mãos no rosto da amada, com a intenção de beijá-la. A cena, no entanto, acaba em um abraço. "Eu acho que é bem clara que teve uma edição ali entre a mão da Helena no rosto da Clara e elas indo se abraçar depois", escreveu um internauta.