Patrícia Poeta voltou a ser criticada no "Encontro" desta quinta-feira (15), pela conduta na entrevista sobre um caso policial. A apresentadora conversou com Kátyna Baía e Jeanne Paolini, goianas vítimas de uma prisão injusta na Alemanha, após terem as malas trocadas por bagagens com drogas.

O casal relembrou a vivência e citou traumas causados após serem presas injustamente, como incapacidade de retornar ao trabalho por questões de saúde mental. Patrícia questionou sobre a parte mais difícil de voltar à vida normal após o episódio.







"O que tem sido mais difícil no momento, nessa volta da rotina? O que tem sido mais difícil para vocês? Porque lembro que a Jeanne, no 'Fantástico', falou que ainda ouvia os barulhos dos cadeados e chaves do presídio. O que tem sido mais difícil nesse momento?", perguntou.

As vítimas falaram da falta da responsabilização sobre os "verdadeiros culpados", o "descaso" da companhia aérea na investigação e o medo de voltar ao convívio social. Poeta continuou pedindo um exemplo às goianas e voltou a questionar sobre a dificuldade do casal mais algumas vezes, o que gerou incômodo de espectadores.

"Acho um pouco ralado reviver trauma ao vivo num programa de TV. Patrícia Poeta perguntando o que tem sido mais difícil para as moças [...] e dar exemplos dessas dificuldades para elas retomarem a vida de antes. Após a pergunta uma delas respirou bem fundo e ficou com olhos marejados. Informar e sensibilizar, para mim, é diferente de entreter com sofrimentos", opinou um internauta no Twitter.

"Patricia Poeta fazendo a galera reviver o trauma da pior maneira possível em plena TV aberta", comentou outro. "Patricia Poeta tem umas perguntinhas sem noção, nossa senhora. Meninas passando por um trauma e ela com essas perguntinhas tolas", avaliou mais um. "Patrícia Poeta forçando a mulher traumatizada a falar que situações da vida dela vem o trauma", afirmou um usuário.

Após a pergunta uma delas respirou bem fundo e ficou com olhos marejados. Enfim...informar, sensibilizar pra mim é diferente de entreter com sofrimentos. — Pagliaça (@aquieujazz) June 15, 2023





Patricia poeta fazendo a galera reviver o trauma da pior maneira possível em plena TV aberta — ¿PADAM? (@ewertu) June 15, 2023





Patrícia Poeta forçando a mulher traumatizada a falar que situações da vida dela vem o trauma pqp #Encontro — João L. (@jotaele001) June 15, 2023





