Luiz Schiavon, tecladista e fundador da RPM, morreu aos 64 anos. A informação foi confirmada em um comunicado da família do artista, nesta quinta-feira (15). Ele estava internado em um hospital em Osasco, São Paulo.

O artista lutava contra uma doença autoimune há quatro anos e sofreu complicações após realizar uma cirurgia para o tratamento nas últimas semanas. "Luiz era, na sua figura pública, maestro, compositor, fundador e tecladista do RPM, mas acima de tudo isso, um bom filho, sobrinho, marido, pai e amigo", diz a nota de familiares.

A cerimônia do velório será reservada a familiares e amigos próximos. "Esperamos que se lembrem dele com a maestria e a energia da música, um legado que ele nos deixou de presente e que continuará vivo em nossos corações. Despeçam-se, ouvindo seus acordes, fazendo homenagens nas redes sociais, revistas e jornais, ou simplesmente lembrando dele com carinho, o mesmo carinho que ele sempre teve com todos aqueles que conviveram com ele", complementa o comunicado.





Na adolescência, Luiz Schiavon conheceu Paulo Ricardo, com quem fundou inicialmente o grupo Aura. Já a banda RPM foi fundada em 1983, em São Paulo. Além do trabalho com a formação, o artista comandou a banda do "Domingão do Faustão" na Globo, entre 2004 e 2010.

