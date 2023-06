Reprodução Fãs de Clara e Helena de 'Vai na Fé' apertam Globo para cenas de beijo

Após polêmica e cortes anteriores, a esperada cena do beijo entre as personagens Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman) finalmente será exibida na novela "Vai na Fé" da Globo. A emissora confirmou que a demonstração de afeto está prevista para ir ao ar no dia 21.

Desde maio, a Globo tem sido alvo de críticas por cortar cenas de beijo entre pessoas do mesmo sexo. A divulgação da cena de carinho entre Clara e Helena no resumo dos capítulos daquela semana gerou expectativa e frustração em muitos espectadores.





Essa decisão da emissora tem sido alvo de críticas nas redes sociais e também por outros artistas. Tainá Müller, por exemplo, relembrou a participação na novela "Em Família" em 2014, onde interpretou a personagem Marina, que tinha um relacionamento romântico com Clara, vivida por Giovanna Antonelli.

"Sofri muito com essa história na época de #Clarina. Achava um absurdo, na real. Entendo que o Brasil é um país conservador, mas não normalizar o afeto entre duas pessoas do mesmo sexo só faz a manutenção do preconceito", contou a atriz em uma publicação no Twitter

Questionada sobre o assunto, a Globo respondeu que "toda novela está sujeita a edição, seguindo estratégias de programação ou artísticas". A autora da trama, Rosane Svartman, nunca respondeu às solicitações a respeito.

Após duas semanas de cortes e veto ao primeiro beijo entre Clara e Helena, a Globo optou por editar um selinho em uma demonstração de carinho no rosto entre as duas personagens. Na íntegra do episódio, Clara choraria e revelaria insegurança e fragilidade, enquanto Helena enxugaria as lágrimas dela e a elogiaria, culminando com um beijo na boca. No entanto, essa cena não foi ao ar, gerando mais críticas nas redes sociais.





