Sheron Menezzes gravou uma cena como Sol em um programa da Globo nesta segunda-feira (12) e deu um spoiler sobre o futuro da personagem em "Vai na Fé". A atriz revelou que a filmagem é do momento em que a mãe de Jenifer (Bella Campos) irá lançar a carreira de cantora solo no "É de Casa".

"Hoje estamos aqui para lançar a carreira de Sol. Ela vira uma cantora e vem no 'É de Casa', e agora no 'Mais Você', para lançar a carreira solo", afirmou Sheron ao vivo na emissora, durante passagem na atração matinal de Ana Maria Braga.







Ainda comentando os próximos acontecimentos da novela, Menezzes avaliou o futuro de Sol com Ben (Samuel de Assis), explicando como será a cena do beijo entre os personagens. "Acho que vocês vão gostar, porque é bem lúdico, está bem legal", entregou.

"Estou falando demais, né? Não pode", complementou, entre risadas.

