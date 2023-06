Reprodução/Globo - 13.06.2023 Ana Maria Braga se surpreendeu com comentário ao vivo no 'Mais Você'





Ana Maria Braga se surpreendeu com o comentário de uma mulher ao vivo no "Mais Você" desta terça-feira (13). O programa matinal repercutia as tradições do Dia de Santo Antônio em um Convento no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, e a fiel Luciana chocou a apresentadora ao sugerir uma "simpatia da corda" com o Frei Gabriel.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

A repórter Luiza Zveiter experimentou o bolo de Santo Antônio com a mulher, na busca da medalha para alcançar a graça do santo casamenteiro. Luciana interrompeu a passagem ao vivo para fazer a proposta ao líder religioso: "Tem a simpatia da corda. Vou perguntar para o Frei se posso fazer. Dizem que se eu segurar sua corda e pedir com fé, arrumo um namorado, será que pode?"







"Nunca tinha ouvido essa, mas se você pedir com fé, com certeza vai alcançar, então podem segurar", respondeu o Frei. Ana Maria demonstrou choque com a declaração ao observar o duplo sentido, mas logo caiu na risada junto com Luiza e Louro Mané. "Eita. Essa hora da manhã, faz isso não. Não vai segurar a corda do Frei", comentou Louro.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

"Segura a corda, Luiza", complementou a apresentadora, entre mais risadas, apoiando a repórter a entrar em um relacionamento. "Segura com força, quem sabe dá para você também. Ele vai ficar sem a corda já já", finalizou Mané, enquanto a fiel e Luiza seguravam a corda da roupa do Frei.

Reprodução/Globo - 13.06.2023 Ana Maria Braga e Luiza Zveiter se divertiram com sugestão de mulher no 'Mais Você'





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.