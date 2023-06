Reprodução/Globo - 10.06.2023 Samuel de Assis e Rita Batista no 'É de Casa'





Samuel de Assis participou do "É de Casa" deste sábado (10) e teve uma história íntima com Rita Batista revelada. A apresentadora relembrou de quando conheceu o ator de "Vai na Fé" e acabou dormindo na casa dele.

A revelação aconteceu após o programa matinal exibir a vinheta de fim de ano da Globo de 2022, em que Samuel dançou ao lado de Maria Beltrão. "Você dançou com o Samuel, né? Eu dormi no sofá dele", comentou Rita.





"Olha o horário! Bom dia, gente. O que é isso? Uma hora dessas", reagiu o intérprete de Ben na novela das sete, entre risadas. Batista logo complementou a declaração e ressaltou que dormiu sozinha no sofá de Samuel, contando que o caso ocorreu quando uma amiga a levou para uma festa na casa do ator.

"Peguei no sono, porque eu sou essa senhora que pega no sono nos sofás alheios, enquanto a festa estava acontecendo. E dormi. Estava fazendo frio em São Paulo e ele, gentilmente, me botou uma coberta na madrugada. A primeira vez, conheci o rapaz e já me levaram para dormir na casa dele. Tinha um monte de gente", contou sobre os detalhes da intimidade com Samuel de Assis.

