Reprodução/ Instagram Ex-BBB Gabriel Fop é flagrado aos beijos com Julia Puzzuoli

Gabriel Fop e a influencer Julia Puzzuoli foram flagrados aos beijos no São João da Vila, festa de Carlinhos maia.

O Ex-BBB, que teve um relacionamento abusivo com Bruna Griphao no "BBB 23", foi filmado beijando a influencer. O flagra é do Instagram @segueacami e foi comentado pelos internautas.

"Ambos são solteiros, bonitos e beijam quem quiser. Porém e entretanto só consigo pensar no comportamento dele no BBB e espero que ele não tenha fumado tanto antes do beijo", disse uma seguidora. " Julgando ele mas muitas pegaria no sigilo", brincou outra.





