Reprodução/ Facebook Morre ex-apresentadora da TV Anhanguera em acidente de carro em Goiás

Leilane Lustosa Macedo, ex-apresentadora da TV Anhanguera do Tocantins, de 39 anos, morreu na última sexta-feira (10) após um acidente de carro. Além dela, mais duas amigas que estavam com Leilane não resistiram.

O acidente envolveu dois carros e um caminhão na BR-153, zona rural de São Luiz do Norte (GO). Leilane estava com mais duas amigas, Hosana Andrade e Luana. As três morreram e tiveram os corpos encaminhados ao IML.

Leilane e as amigas estavam a caminho de um encontro de motoclube feminino, segundo uma familiar. O condutor do caminhão e as quatro pessoas do outro carro envolvido no acidente não se feriram, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

