Viih Tube se pronunciou sobre as críticas de internautas à festa de "mesversário" de Lua, realizada nesta sexta-feira (9). A influenciadora recebeu comentários sobre a comemoração ser "exagerada", já que contava com uma grande decoração temática do "Show da Xuxa" para celebrar os dois meses da filha com Eliezer.

"Vi muita gente comentando: 'Nossa, que exagero'. Gente, óbvio que é exagero. Não é comum fazer 'mesversário' tão completo assim", afirmou nos stories do Instagram. A ex-"BBB" ainda mencionou como consegue realizar as festas por parcerias e que o conteúdo dos eventos faz parte do trabalho dela.





"Duvido que se vocês não tivessem também tantas parcerias incríveis, não fariam todo mês pelos filhos de vocês. Só consigo imaginar ela quando crescer e assistir todo esse amor. Sem contar que dar ideias para vocês faz parte do meu trabalho e conteúdo. Eu amo", complementou.





Viih já contou que as escolhas dos temas dos "mesversário" será revezada entre ela e Eliezer. No primeiro mês de vida de Lua, os ex-"BBBs" se caracterizaram como os personagens da animação "Monstros SA".





