Reprodução Morre Mike Batayeh, ator de Breaking Bad e CSI: Miami

O ator e comediante Mike Batayeh, conhecido por seu papel em "Breaking Bad", morreu, aos 52 anos, vítima de um ataque cardíaco. Segundo o tabloide norte-americano TMZ, a morte teria acontecido no dia 1º de junho, mas a notícia só foi divulgada agora.



Batayeh apareceu em três episódios do seriado, entre 2011 e 2012, como Dennis Markowski, o gerente da lavanderia Brillante. Na trama, o comércio serviu de disfarce para o laboratório de metanfetamina.

Segundo a família do ator, ele morreu enquanto dormia em sua casa em Michigan, nos Estados Unidos. Sua irmã Diane disse ao TMZ que sua morte foi muito repentina, já que ele não tinha histórico de problemas cardíacos.

Além de seu trabalho em "Breaking Bad", Mike Batayeh era um comediante de sucesso, viajando pelo mundo a trabalho, além de ter feito aparições em produções como "The Bernie Mac Show", "Boy Meets World" e "CSI: Miami".

