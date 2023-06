Reprodução/Instagram Tratando câncer, Preta Gil visita Santuário de Aparecida para agradecer

Tratando um câncer no intestino, a cantora Preta Gil, de 48 anos de idade, postou uma foto visitando o Santuário de Aparecida, em Aparecida, no interior de São Paulo, neste sábado (10), para agradecer à santa. Preta encerrou as sessões de quimioterapia e fará uma cirurgia para retirada do tumor.

"Vim agradecer a Nossa Senhora Aparecida por todos os livramentos dos últimos meses !!! Vim agradecer e rezar pela saúde dos meus familiares e amigos que não me abandonaram, que não largaram minhas mãos !!! Em especial esses dois fiéis escudeiros @malupbarbosa e @gominho que não mediram esforços para me tirar desse sofrimento que passei, me encheram de amor e cuidados, sou toda gratidão!!! Amo vocês !! Rezei por todos que me mandam boas energias, rezei por minha amiga @sampaio_carol que Nossa Senhora conforte seu coração e dos seus parentes pela perda da sua mãezinha amada !!! Rezei para que Nossa Senhora Aparecida também conforte o coração dos parentes da minha amada fã Patynha que nos deixou de maneira precoce essa semana!!! Obrigada Padre @heliomarcosferraz e @aline_costa_ap por nós receber há anos com tanto carinho!", escreveu Preta na legenda das fotos.